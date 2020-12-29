Минсельхозпрод поздравил воспитанников бобруйского детского дома с новогодними праздниками

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетил сегодня ГУО "Детский дом г.Бобруйска", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Традиционно в канун новогодних и рождественских праздников Минсельхозпрод принимает участие в этой благотворительной акции, не стал исключением и нынешний год. "Вот уже на протяжении восьми лет в канун новогодних праздников мы приезжаем в бобруйский детский дом, чтобы пообщаться, подарить тепло и заботу этим особенным детям, которым так не хватает душевного тепла и семейного уюта. Очень важно помочь им вырасти хорошими людьми. Надеюсь, что и сегодня мы смогли порадовать ребят и помогли им поверить в новогоднее волшебство. Хотелось бы пожелать детям крепкого здоровья, успехов в учебе, но прежде всего, чтобы все они обрели настоящую семью", - отметил Игорь Брыло.

На попечении детского дома в Бобруйске находятся 44 ребенка с особенностями психофизического развития в возрасте от 3 до 18 лет. Министерство сельского хозяйства и продовольствия взяло шефство над учреждением в 2012 году и с тех пор поздравление его воспитанников с Новым годом и Рождеством стало доброй традицией. В этом году совместно с подведомственными организациями - РУПП "Могилевхлебпром" филиал "Бобруйский хлебозавод", ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Бобруйский мясокомбинат" - ребятам подарили сладкие подарки, фрукты и необходимую бытовую технику.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-