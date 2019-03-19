Минск 30 марта на час отключит подсветку знаковых архитектурных объектов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск 30 марта присоединится к акции "Час Земли" и с 20.30 до 21.30 погасит огни на знаковых архитектурных объектах, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Глобальная акция "Час Земли" проводится по всей планете Всемирным фондом дикой природы, в Беларуси она состоится в 11-й раз. Организаторы призывают всех неравнодушных к будущему планеты в этот день на 60 минут отключить свет и бытовые приборы.

В прошлом году в столице отключили подсветку Национальной библиотеки, Национального академического Большого театра оперы и балета, Национального академического театра имени Янки Купалы, Белорусской государственной филармонии, Национального художественного музея, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и еще более 250 объектов.

"Цель "Часа Земли" не в том, чтобы сэкономить электричество. Это символ бережного отношения к природе. Из года в год мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе", - отметили в комитете.

Акция добровольная: люди сами решают, сколько и какие электроприборы они выключат, что может стать первым шагом к изменению привычек в быту. Экономное расходование электроэнергии и тепла, бережное отношение к воде и выбор вторичной переработки бумаги и других материалов помогает сократить выбросы парниковых газов - главной причины нынешнего изменения климата.

"Час Земли" - массовая экологическая акция, к которой в 2018 году присоединились люди из 187 стран. Подсветка была выключена более чем на 3,1 тыс. архитектурных объектах. В Беларуси мероприятия прошли в 22 населенных пунктах.

Организацией акции в республике занимается товарищество "Зеленая сеть" при содействии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Мингорисполкома и других исполнительных комитетов.-0-