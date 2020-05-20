Минск до 2025 года полностью переведут на водоснабжение из подземных источников

20 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Минск до 2025 года будет полностью переведен на водоснабжение из подземных источников. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня вода, которую пьет наш потребитель, абсолютно безопасна, и там, где установлены станции обезжелезивания, она соответствует всем общемировым стандартам. До 2025 года мы планируем завершить работу по переводу города Минска на водоснабжение из подземных источников", - отметил Олег Конон.

По его информации, в 2020 году в Минске не планируется строительство станций обезжелезивания. "Что касается деталей перевода Минска на водоснабжение из подземных источников, то планы до 2025 года сейчас верстаются, и только в конце этого года мы сможем говорить о конкретных технических решениях, которые будут применены", - добавил гендиректор "Белводоканала".-0-

В Беларуси до 2025 года построят 1461 станцию обезжелезивания в сельской местности В настоящее время разрабатывается государственная программа "Чистая вода" на 2021-2025 годы, одной из основных задач которой будет строительство станций обезжелезивания.