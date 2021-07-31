Минск должен стать цветущим городом: концепция озеленения столицы на контроле

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетние цветники, ландшафтные композиции и лабиринт в очертаниях Беларуси - как Минск превращают в цветущий город и какие планы озеленения на грядущий сезон. Этой теме посвящен плановый рейд руководства города и представителей госорганов по территории Центрального района столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, мониторинговые объезды организуются каждые выходные. На минувшей неделе с главами администраций проверялась ситуация по содержанию территорий на строительных площадках, объектах капитального ремонта. Через такую работу также будет совершенствоваться праздничное оформление всех уголков столицы. Сейчас самое подходящее время, чтобы определиться с задачами и составить планы по озеленению, потому что уже осенью начнутся посадки.

"Минск должен становиться краше. Для этого разрабатываем концепции озеленения улиц и проспектов, развязок, кольцевой. Привлекаем специалистов-дизайнеров и студентов кафедры БНТУ. Такие концепции разработаны по каждому району. Готова схема посадок на осень-весну по Минской кольцевой дороге, особое внимание уделим въездам в Минск и тому, чтобы все субъекты хозяйствования - объекты торговли, общепита и др. - активно участвовали в цветочном оформлении своих зданий и территорий. Для проведения работ есть все необходимое. У Минска есть свой питомник за пределами города - "Бровки Минскзеленстроя", где выращивают различные культуры", - сказал Владимир Кухарев.

Первой остановкой рейда стал сквер Старостинская слобода, где в Год народного единства зеленстрои всех районов столицы высадили свои конкурсные композиции (итоги конкурса подведут на следующей неделе). Центральное место занимает хвойный лабиринт, очертаниями повторяющий карту Беларуси. Сейчас высота его вполовину человеческого роста, а чтобы зеленые стены полностью скрывали людей, потребуется еще 5-6 лет. Осенью в центре композиции "Зеленстрой" Центрального района оформит из красного кустарника надпись "Беларусь". А в центральных зонах рисунка областей оставлены площадки для высадки цветочных гербов регионов. Министр внутренних дел Иван Кубраков предложил разослать в облисполкомы письма с предложением подготовить свои эскизы и высадить цветы.

"В следующем году аналогичные конкурсы проведем и в районах, между организациями", - сказал генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич.

Глава Центрального района Николай Поляков рассказал, что на следующий год выделено более 50 ключевых точек, где предполагаются цветочные композиции из многолетних и однолетних растений. Основное внимание будет отведено центральной части города, пр.Победителей, МКАД и транспортным развязкам. При этом максимально будут задействованы предприятия, коммерческие структуры (в основном в финансировании работ специализированных организаций). "У нас уже есть подготовленная схема цветочного оформления, план работ по благоустройству, но в процессе могут вноситься изменения в соответствии с требованиями времени", - уточнил Николай Поляков. Он добавил, что уже осенью вдоль кольцевой на развязках будут высаживаться деревья и кустарники.

Участники рейда отметили, что хорошо смотрятся по пр.Победителей цветочные горшки с композициями из многолетников. Но, как считает Владимир Кухарев, надо высаживать вторую линию деревьев ближе к велодорожкам - осенью высадить вяз и ясень (во время рейда он дал соответствующее распоряжение), а по откосам обработать кусты шиповника и между ними посадить туи. "Привлекайте компании, расположенные здесь. Пусть собственники зданий и сооружений согласуют с вами композиции. Отдельная композиция должна быть на набережной Комсомольского озера. По береговой линии водохранилища заказника Лебяжий осенью должны идти посадки", - добавил мэр города. Аквапарк сам ответственен за вертикальное озеленением в соответствии с уже утвержденными эскизами.

Осенью также нужно прочистить каналы вдоль кольцевой. В районе Зацени, вдоль усадебной застройки, по откосу увеличить площадь посадки и продолжить высаживать деревья.

Во время рейда делались и другие замечания: где-то недостаточно внимания уделяется уходу за насаждениями (поливу, подкормке), где-то, особенно вдоль кольцевой, собственники зданий должны выставить ограждения, оформить границу своей территории зелеными насаждениями. На участке, где проходит граница Минска и Минской области, возле МКАД расположен высокий забор, вдоль которого все заросло бурьяном. На это обратил внимание Иван Кубраков, как и на неухоженные насаждения возле соседнего здания, и предложил сделать фото и направить их ответственным лицам для принятия мер реагирования.

Уже на территории Советского района по кольцевой обнаружился старый бетонный забор неприглядного вида. Администрации будет поручено отработать совместно с Минским районом благоустройство территории, прилегающей к большому гипермаркету "Гиппо" и рынку "Экспобел". И еще - разработать и принять концепцию въездного знака "Минск" и прилегающей зоны.

"Самое главное - не только творить, но и сохранять красоту, - подчеркнул помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков. - Чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Кому приятно видеть исписанные фасады зданий, вытоптанные газоны? Минск - столица, сюда приезжают тысячи гостей. Какое впечатление у них сложится о нашей республике в целом при виде Минска? Поэтому благоустройству такое внимание. И никаких компромиссов по отношению к тем, кто это не бережет. Мы будем жестко это контролировать, объезды районов проводятся еженедельно".

Неслучайно Мингорсовет по многочисленным просьбам горожан, которым надоело самоуправство вандалов, принял решение о взыскании с виновных в умышленной порче коммунального имущества, чужой собственности причиненного ими ущерба в стократном размере.

"Тут вопрос даже не материальный. Обидно за огромный физический труд людей - работников специализированных организаций и простых граждан", - добавил Владимир Кухарев.

Он также пригласил жителей Минска активно участвовать в озеленении дворов. "У нас немало таких энтузиастов, которым огромное спасибо. Они привносят изюминку во внешний вид города. Даже многие балконы домов в цветниках и зелени. Мы очень благодарны минчанам за активную гражданскую позицию", - заключил глава столицы.-0-

Фото Сергея Шелега