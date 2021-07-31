Минск должен стать цветущим городом: концепция озеленения столицы на контроле

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 31 июля 2021
Минск Ясно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:40 КОММЕНТАРИЙ: Спрос, предложения, цены - как чувствует себя рынок жилья Экономика
14:38 РЕПОРТАЖ: Сияние эксклюзива - гомельчанка о создании рукотворных украшений и большой мечте Регионы
14:34 Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире Заголовки новостей
14:16 Серафим Саровский: почему он так любим простым народом? Общество
14:13 Сборная Франции по дзюдо выиграла золото олимпийского командного турнира Спорт
14:06 В США число госпитализированных с COVID-19 достигло рекордных за пять месяцев показателей В мире
14:05 ФОТОФАКТ: Женская сборная Бразилии по волейболу одержала победу на турнире в Токио Спорт
13:57 Китайский тяжелоатлет Люй Сяоцзюнь выиграл олимпийское золото в весе до 81 кг Спорт
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 992 пациента с COVID-19, выписаны 1038 Общество
13:37 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,1 тыс. фур Общество
13:32 Турецкий лучник Мете Газоз стал олимпийским чемпионом в личном турнире Спорт
13:23 Минск должен стать цветущим городом: концепция озеленения столицы на контроле Регионы
13:15 Золото Ивана Литвиновича станет залогом поддержки воспитанников витебской спортшколы Спорт
12:56 Луцкий: мы должны отстаивать свою историческую память и воспитывать патриотов Общество
12:51 Дмитрий Асанов завершил выступление на боксерском олимпийском турнире Спорт
12:46 Понимала, что можем претендовать на две медали - Власова Спорт
12:38 Соловей о фестивале народного юмора в Малых Автюках: умение шутить делает жизнь проще и лучше Регионы
12:28 Киран Бадло и Лу Юньсю стали олимпийскими чемпионами в парусном спорте Спорт
12:18 Спорт-челлендж, отрядные спевки и турпоход - молодежь Гомельской области отметит День студотрядов Регионы
12:08 Карреньо-Буста победил Джоковича и стал бронзовым призером олимпийского теннисного турнира Спорт
12:03 В Гродно автомобиль насмерть сбил подростка Происшествия
11:59 ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе Регионы
11:55 Турция объявила зоной бедствия пострадавшие от пожаров регионы В мире
11:38 Швейцарка Нина Кристен стала олимпийской чемпионкой по стрельбе Спорт
11:36 В Токио вновь обновлен максимум суточных заражений COVID-19 В мире
11:23 В Смолевичском районе мужчина чистил бассейн и погиб от удара током Происшествия
11:18 "Большой разговор с Президентом" ждут все белорусы - сенатор Общество
11:16 В Малоритском районе нашли заблудившуюся в лесном массиве женщину Происшествия
11:04 Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 августа из-за жары Общество
10:58 Литвинович: во время выступления в финале думал лишь о том, чтобы не ошибиться Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
31 июля 2021, 13:23

Минск должен стать цветущим городом: концепция озеленения столицы на контроле

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетние цветники, ландшафтные композиции и лабиринт в очертаниях Беларуси - как Минск превращают в цветущий город и какие планы озеленения на грядущий сезон. Этой теме посвящен плановый рейд руководства города и представителей госорганов по территории Центрального района столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, мониторинговые объезды организуются каждые выходные. На минувшей неделе с главами администраций проверялась ситуация по содержанию территорий на строительных площадках, объектах капитального ремонта. Через такую работу также будет совершенствоваться праздничное оформление всех уголков столицы. Сейчас самое подходящее время, чтобы определиться с задачами и составить планы по озеленению, потому что уже осенью начнутся посадки.

"Минск должен становиться краше. Для этого разрабатываем концепции озеленения улиц и проспектов, развязок, кольцевой. Привлекаем специалистов-дизайнеров и студентов кафедры БНТУ. Такие концепции разработаны по каждому району. Готова схема посадок на осень-весну по Минской кольцевой дороге, особое внимание уделим въездам в Минск и тому, чтобы все субъекты хозяйствования - объекты торговли, общепита и др. - активно участвовали в цветочном оформлении своих зданий и территорий. Для проведения работ есть все необходимое. У Минска есть свой питомник за пределами города - "Бровки Минскзеленстроя", где выращивают различные культуры", - сказал Владимир Кухарев.

Первой остановкой рейда стал сквер Старостинская слобода, где в Год народного единства зеленстрои всех районов столицы высадили свои конкурсные композиции (итоги конкурса подведут на следующей неделе). Центральное место занимает хвойный лабиринт, очертаниями повторяющий карту Беларуси. Сейчас высота его вполовину человеческого роста, а чтобы зеленые стены полностью скрывали людей, потребуется еще 5-6 лет. Осенью в центре композиции "Зеленстрой" Центрального района оформит из красного кустарника надпись "Беларусь". А в центральных зонах рисунка областей оставлены площадки для высадки цветочных гербов регионов. Министр внутренних дел Иван Кубраков предложил разослать в облисполкомы письма с предложением подготовить свои эскизы и высадить цветы.

"В следующем году аналогичные конкурсы проведем и в районах, между организациями", - сказал генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич.

Глава Центрального района Николай Поляков рассказал, что на следующий год выделено более 50 ключевых точек, где предполагаются цветочные композиции из многолетних и однолетних растений. Основное внимание будет отведено центральной части города, пр.Победителей, МКАД и транспортным развязкам. При этом максимально будут задействованы предприятия, коммерческие структуры (в основном в финансировании работ специализированных организаций). "У нас уже есть подготовленная схема цветочного оформления, план работ по благоустройству, но в процессе могут вноситься изменения в соответствии с требованиями времени", - уточнил Николай Поляков. Он добавил, что уже осенью вдоль кольцевой на развязках будут высаживаться деревья и кустарники.

Участники рейда отметили, что хорошо смотрятся по пр.Победителей цветочные горшки с композициями из многолетников. Но, как считает Владимир Кухарев, надо высаживать вторую линию деревьев ближе к велодорожкам - осенью высадить вяз и ясень (во время рейда он дал соответствующее распоряжение), а по откосам обработать кусты шиповника и между ними посадить туи. "Привлекайте компании, расположенные здесь. Пусть собственники зданий и сооружений согласуют с вами композиции. Отдельная композиция должна быть на набережной Комсомольского озера. По береговой линии водохранилища заказника Лебяжий осенью должны идти посадки", - добавил мэр города. Аквапарк сам ответственен за вертикальное озеленением в соответствии с уже утвержденными эскизами.

Осенью также нужно прочистить каналы вдоль кольцевой. В районе Зацени, вдоль усадебной застройки, по откосу увеличить площадь посадки и продолжить высаживать деревья.

Во время рейда делались и другие замечания: где-то недостаточно внимания уделяется уходу за насаждениями (поливу, подкормке), где-то, особенно вдоль кольцевой, собственники зданий должны выставить ограждения, оформить границу своей территории зелеными насаждениями. На участке, где проходит граница Минска и Минской области, возле МКАД расположен высокий забор, вдоль которого все заросло бурьяном. На это обратил внимание Иван Кубраков, как и на неухоженные насаждения возле соседнего здания, и предложил сделать фото и направить их ответственным лицам для принятия мер реагирования.

Уже на территории Советского района по кольцевой обнаружился старый бетонный забор неприглядного вида. Администрации будет поручено отработать совместно с Минским районом благоустройство территории, прилегающей к большому гипермаркету "Гиппо" и рынку "Экспобел". И еще - разработать и принять концепцию въездного знака "Минск" и прилегающей зоны.

"Самое главное - не только творить, но и сохранять красоту, - подчеркнул помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков. - Чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Кому приятно видеть исписанные фасады зданий, вытоптанные газоны? Минск - столица, сюда приезжают тысячи гостей. Какое впечатление у них сложится о нашей республике в целом при виде Минска? Поэтому благоустройству такое внимание. И никаких компромиссов по отношению к тем, кто это не бережет. Мы будем жестко это контролировать, объезды районов проводятся еженедельно".

Неслучайно Мингорсовет по многочисленным просьбам горожан, которым надоело самоуправство вандалов, принял решение о взыскании с виновных в умышленной порче коммунального имущества, чужой собственности причиненного ими ущерба в стократном размере.

"Тут вопрос даже не материальный. Обидно за огромный физический труд людей - работников специализированных организаций и простых граждан", - добавил Владимир Кухарев.

Он также пригласил жителей Минска активно участвовать в озеленении дворов. "У нас немало таких энтузиастов, которым огромное спасибо. Они привносят изюминку во внешний вид города. Даже многие балконы домов в цветниках и зелени. Мы очень благодарны минчанам за активную гражданскую позицию", - заключил глава столицы.-0-

Фото Сергея Шелега

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благоустройство Кухарев Минск
Новости рубрики Регионы
РЕПОРТАЖ: Сияние эксклюзива - гомельчанка о создании рукотворных украшений и большой мечте
Во время фестиваля Соловей о фестивале народного юмора в Малых Автюках: умение шутить делает жизнь проще и лучше
Фото из архива Спорт-челлендж, отрядные спевки и турпоход - молодежь Гомельской области отметит День студотрядов
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
Друцк. Фото fotobel.by Агрогородок Друцк Толочинского района отметит 1020-летие в древнем городище
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Главное
Иван Литвинович Белорусский батутист Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады в Токио
Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия – что еще изменится в августе
Луцкий: мы должны отстаивать свою историческую память и воспитывать патриотов
Минск должен стать цветущим городом: концепция озеленения столицы на контроле
Топ-новости
Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады в Токио
"Большой разговор с Президентом" ждут все белорусы - сенатор
Лукашенко и патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили положение дел в церкви и межконфессиональные отношения
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
КОММЕНТАРИЙ: Спрос, предложения, цены - как чувствует себя рынок жилья
За сутки в Беларуси зарегистрированы 992 пациента с COVID-19, выписаны 1038
Литвинович: во время выступления в финале думал лишь о том, чтобы не ошибиться
РЕПОРТАЖ: Сияние эксклюзива - гомельчанка о создании рукотворных украшений и большой мечте
Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на БелАЭС
Финансовому сектору Беларуси удается противостоять внешним и внутренним шокам - Нацбанк
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа
В СНГ разрабатывается проект Заявления глав государств о развитии сотрудничества в сфере миграции
Перцов: свобода слова и СМИ в Беларуси не будет нарушена
Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада - Тертель
Представители диаспор: межкультурный диалог - основа формирования важных для общества ценностей
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.