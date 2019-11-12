12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минск и Шанхай установили побратимские связи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Во время мероприятий Дней Минска в Шанхае заместитель председателя Минского горисполкома Александр Крепак и заместитель председателя народного правительства Шанхая Сюй Куньлинь подписали соглашение об установлении побратимских связей между двумя городами. Стороны отметили результативное участие Беларуси в II Китайской международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае, определили приоритетные направления сотрудничества - наращивание взаимной торговли, инфраструктурное строительство, туризм, IT-индустрия.

Китайские зрители смогли увидеть белорусские фильмы. В Шанхайской консерватории музыки состоялся торжественный концерт Белорусской государственной академии музыки, а также открытие фотовыставки "Путешествие по Минску". В свою очередь представители комитетов здравоохранения, образования и социального обеспечения Мингорисполкома посетили профильные учреждения Шанхая для обмена опытом.

Кроме того, состоялся бизнес-форум "Минск-Шанхай", в котором приняли участие около 100 белорусских и китайских предприятий и компаний. Во время визита также был подписан меморандум об установлении дружественных связей между Московским районом Минска и районом Цзядин Шанхая.

На встрече делегации Минска с председателем народного правительства района Чаннин Шанхая Ван Лань были обсуждены вопросы активизации дружеских связей Советского района Минска с районом Чаннин.

Визит делегации Минского горисполкома в Шанхай, мероприятия Дней Минска были организованы при поддержке генерального консульства Беларуси в Шанхае, канцелярии внешних связей Шанхая и народного правительства района Чаннин.-0-

Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае