Минск и Ташкент рассчитывают стать побратимами

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком рассчитывает развить сотрудничество с Ташкентом до побратимства и укрепления взаимодействия на всех уровнях. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран на встрече с делегацией хокимията Ташкента в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения между нашими городами начали плотно завязываться в 2018 году, - сказал Артем Цуран. - Надеемся выйти на то, чтобы в 2019 году подписать очередные соглашения, что позволит в будущем заключить побратимское соглашение между городами". Одной из задач Артем Цуран видит наращивание интереса к бренду Минска, его спортивному и туристическому потенциалу. "Интересны коллегам и наши наработки в сфере образования и здравоохранения. Что касается реального сектора, то обсудим создание совместных производств и развитие существующих", - добавил зампред Мингорисполкома.

Также он акцентировал внимание на многовекторном проекте дней культур дружественных стран в Верхнем городе и пригласил к сотрудничеству. Артем Цуран считает, что контакты на уровне культурных, спортивных, образовательных учреждений лучше всего укрепят сотрудничество между городами и поспособствуют развитию экономического взаимодействия.

Делегация во главе с заместителем хокима Дилбар Нажмутдиновой находится в Минске 15-18 апреля. Глава делегации обратила внимание на то, что после визита Президента Беларуси в Узбекистан в прошлом году межгосударственные отношения получили новый импульс к развитию. Она выразила надежду, что предстоящий узбекско-белорусский инвестфорум укрепит налаженные связи. Товарооборот между Ташкентом и Беларусью по итогам 2018 года вырос до $86,5 млн. В городе зарегистрированы и работают 32 предприятия с белорусским капиталом: "АмкодорАгротехмаш", "Белфарм", "МАЗ-Ташкент" и др.

На встрече гости презентовали инвестиционный и туристический потенциал своего города. Как подчеркнул начальник главного управления экономики и комплексного развития Ташкента Наримон Исмоилов, город в последнее время стал особенно активно открываться для инвесторов. Особое внимание он привлек после успешного запуска проекта TashkentCity по созданию крупномасштабной квадратной застройки в сердце столицы с большим парком, зонами гостиниц, офисов, биснес-центров, жилищной застройки и пешеходным бульваром. Многих инвесторов привлекают льготы и преференции, предоставляемые в 11 свободных экономических зонах и 8 малых промышленных зонах. Совершенствуются таможенное администрирование и условия для деятельности малого бизнеса. Развивается туризм - за счет внедрения безвиза для 65 стран и упрощенного визового режима для 78 стран.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. "Сферы интереса - сельское хозяйство, производство, рост товарооборота. Надеемся, что в ходе визита откроем и другие направления сотрудничества", - добавил Наримон Исмоилов.

Визит предполагает насыщенную ознакомительную программу: гости побывают в Музее истории Великой Отечественной войны, посетят целый ряд предприятий и организаций - ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", СОАО "Коммунарка" (с организацией дегустации продукции), Минский городской технопарк, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Также у представителей хокимията Ташкента будет возможность пообщаться с председателем комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Александром Некрашевичем, директором Центра информационных технологий Мингорисполкома Максимом Бардовичем.-0-