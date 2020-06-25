Минск лидирует по коэффициенту использования имущества

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск по итогам I квартала занимает лидирующую позицию среди регионов страны по коэффициенту использования имущества (98,8%) и индексу использования коммунального имущества (100,4%). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Всего общая площадь коммунального имущества составляет 10 098 984 кв.м, из них 996 321 кв.м сдано в аренду и 344 236 кв.м - в безвозмездное пользование учреждениям и организациям, что составило 13,3% от общей площади городского имущества.

Не используется и предлагается в аренду 121 024 кв.м площадей, в основном это нежилые помещения в жилых домах. Длительное время неиспользуемые помещения предлагаются в безвозмездное пользование под оформленные договором условия создания рабочих мест.

Вся имеющаяся информация о свободных объектах, предлагаемых для развития и создания бизнеса (аренда, безвозмездное пользование, продажа в собственность), размещается и ежемесячно обновляется на официальном интернет-портале Мингорисполкома в разделе "Площади для бизнеса".

Ситуацию с арендой городских площадей постоянно анализируют причастные службы города. По результатам за апрель - май ситуация остается стабильной, оттока арендаторов не наблюдается. Это стало возможным в том числе за счет своевременно принятых мер по поддержке арендаторов, осуществляющих виды деятельности, наиболее подверженные влиянию неблагоприятной эпидемиологической обстановки, по отсрочке с последующей рассрочкой платежей по арендной плате в рамках указа №143.

В настоящее время предоставлены льготы и преференции 1079 субъектам на сумму более Br11,6 тыс.-0-