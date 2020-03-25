Минск лидирует по заявкам на портал 115.бел, среди регионов - Витебская область

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего заявок на портал 115.бел поступает из Минска, среди регионов лидирует Витебская область, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома".

Как отметила начальник отдела маркетинга Оксана Головацкая, с начала года по 23 марта включительно в службу 115 поступило более 897 тыс. заявок. "Лидером, конечно, является Минск - здесь принято почти 390 тыс. заявок. Среди регионов наиболее активна Витебская область - свыше 105,5 тыс. заявок", - рассказала она. Далее следуют Гомельская (98,9 тыс.) и Минская области (95,3 тыс.), из Гродненской поступило чуть более 79 тыс. заявок, Могилевской - 72 тыс., менее активны жители Брестского региона - почти 57,2 тыс. заявок.

Одна из важных задач, стоящих перед службой, - сделать ее доступной для граждан, проживающих в домах, которые обслуживаются товариществами собственников либо жилищными кооперативами. Ведутся переговоры с руководителями ТС, ТСЖ, ЖСПК, чтобы убедить их работать с обращениями жителей с использованием инфраструктуры 115 - контакт-центров, АС "Диспетчерская служба" и портала "Мая рэспублiка". Однако пока что показательных примеров среди домов на обслуживании товариществ или жилищных кооперативов нет.

Напомним, на портале пользователь может разместить свой вопрос или жалобу на работу коммунальной или другой службы. Нужно зарегистрироваться, создать заявку, приложить фотографию, указать координаты. Далее заявки проходят модерацию, чтобы убрать фейки, и направляются в диспетчерскую службу 115.бел. В этой системе собрана база данных всех поставщиков услуг. Обращения граждан распределяются и направляются конкретному исполнителю. В итоге пользователь получает ответ "устранено", по возможности с графическим подтверждением.

Уже внедрен функционал, который обеспечивает доступ пользователей к данным о заявках, поступивших в приложениях и на портале 115.бел. Благодаря этому граждане могут контролировать свои заявки, при необходимости отправлять их на доработку с постановкой на контроль ЕДС без участия оператора контакт-центра. Второй раз звонить в контакт-центр для этого не нужно.

Портал городского хозяйства "Мой горад" начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, в 2018-м - во всех районных и областных центрах. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома были созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Недавно портал "Мой горад" был переименован в "Мая рэспублiка" и интегрирован в единую систему "Диспетчерская служба", что создало новые механизмы взаимодействия граждан с поставщиками услуг.-0-