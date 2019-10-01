Минск лидирует в рейтинге самых популярных городов СНГ для путешествий россиян осенью

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск лидирует в рейтинге самых популярных городов СНГ для путешествий и отдыха россиян осенью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

На второй строчке рейтинга Астана (Казахстан), третье место у Еревана (Армения). Далее идет Алматы (Казахстан), замыкает первую пятерку Баку (Азербайджан).

В топ-10 популярных городов для путешествий также вошли Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Бишкек (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).

По данным ТурСтат, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от $40 до $100 в сутки на проживание и питание и приезжают в Минск и Ереван на выходные, а в Астану и Баку - на шопинг.

Список составлен по результатам анализа туристической популярности городов.-0-