Минск, Лондон и Ванкувер - единственные в мире, где можно оплатить проезд в метро бесконтактной банковской картой

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вошел в тройку городов мира, где возможна оплата проезда в метро бесконтактной банковской картой. Этот любопытный факт отмечен на официальной странице посольства Беларуси в Канаде в "Фейсбуке", сообщает БЕЛТА.

"Выяснилось, что Минск, Ванкувер и Лондон - единственные в мире города, в которых на всех станциях метро можно оплатить проезд при помощи бесконтактной банковской карты", - говорится в сообщении дипмиссии.

Вскоре белорусская столица продвинется еще дальше в развитии технологий использования бесконтактных платежей. С 2020 года заработает новый сервис, и оплатить проезд бесконтактной картой любого банка можно будет не только в метро, но и во всех видах наземного транспорта: трамвае, троллейбусе, автобусе.-0-