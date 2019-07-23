Минск направил на уборочную более 200 единиц разноплановой техники

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск задействует в уборочной кампании более 200 единиц разноплановой техники - как в работе коммунальных предприятий, так и в помощь подшефным сельхозорганизациям столичного региона. Об этом журналистам сообщил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак перед началом республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с предприятиями и организациями города мы не только помогаем подшефным предприятиям Минской области, но также имеем два коммунальных предприятия - ОАО "Гастелловское", КУП "Минская овощная фабрика", которые активно включились в уборочную страду. У нас уже убрано около 87% площадей рапса. По зерновым всего предстоит убрать около 3 тыс. га, к этой работе только приступили. Задачи по сбору урожая, которые нам поставлены, будут выполнены. Рассчитываем на уровень не ниже прошлогоднего. Но многое будет зависеть от погодных условий, надеемся, они не подведут и доведенные сроки будут выдержаны. Пока идем в плановом режиме", - сказал Александр Крепак.

Как и полагается, на стадии подготовки к уборочной большое внимание уделялось состоянию техники, накоплению запаса топлива и удобрений, подчеркнул зампред Мингорисполкома. "Материально-техническая база полностью готова, техника работает на полях, график ее поставки согласован с райисполкомами. При необходимости могут увеличиваться часы работы, - отметил Александр Крепак. - Мы отправили 187 единиц техники в подшефные хозяйства. А общее число техники с учетом коммунальных предприятий превышает 200".

Он добавил, что речь идет о разноплановой технике: комбайны, зерносушильные комплексы, пресс-подборщики, автотранспорт для вывоза зерна и т.д. Создан также резерв, который будет привлечен при необходимости. Что самое важное - ни одна единица не простаивает.-0-