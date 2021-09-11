Минск отмечает сегодня 954-летие

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В честь 954-летия Минска сегодня организуют концерты, фестивали, спортивные соревнования и развлекательные площадки, сообщает БЕЛТА.

По случаю Дня города было запланировано свыше 130 праздничных мероприятий городского и районного масштаба. Основные праздничные события состоятся сегодня.

Возле Дворца спорта в полдень начнется праздничный концерт, в котором примут участие 26 коллективов и исполнителей, среди которых группы "Радиоволна", "Статус", "Дрозды", а также Герман Титов, Тео, Ольга Рыжикова, Виктория Алешко. Завершится концертная программа выступлением хедлайнера Сереги.

Таким Минск вы уже не увидите: старый город на снимках наших фотокорреспондентов 11 сентября столица Беларуси отмечает 954-летие. За десятки лет облик города изменился до неузнаваемости, но старшее поколение помнит свой старый Минск – уютный, светлый, любимый город детства и юности.

На площадке также оборудуют зону VR-развлечений с использованием компьютерных технологий, обустроят LEGO-городок для детей и зоны отдыха. Рядом будет проходить праздничная ярмарка, в ней примут участие более 50 субъектов торговли. На фудкорте гостям предложат блюда, приготовленные на открытом огне: шашлык, колбаски-гриль, плов, люля-кебаб, овощи, а также хот-доги, шаурму, попкорн, сладкую вату и даже жареные каштаны.

Возле Дворца спорта также устроят международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель". В спортивном событии примут участие 90 человек. Помимо этого, в программе выступления артистов, духового оркестра столичного МЧС, работа тематических фотозон, спецэффекты. Для зрителей организаторы предусмотрели специальные конкурсы и призы, а у самых активных болельщиков будет возможность поучаствовать в некоторых этапах состязаний.

Праздничная программа будет ждать жителей столицы и гостей на территории Верхнего города. Здесь организуют Республиканский фестиваль национальных культур. В нем примут участие творческие коллективы 25 национальностей. Всех желающих познакомят с традиционными ремеслами, обрядами, песнями, танцами и блюдами. Мероприятие будет длиться с 12.00 до 17.00, а в вечерней программе стоит большой праздничный концерт Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Спортивно-патриотический проект для детей и подростков пройдет в музейно-парковом комплексе "Победа". Праздник в 9.30 откроет групповая разминка и массовый флешмоб, после которых состоятся соревнования. Среди них эстафета по преодолению полосы препятствий, забеги по трем возрастным группам в парах. Для мальчиков и девочек 6-10 лет оборудуют дистанцию в 230 м, для 10-14 лет она будет насчитывать 300 м, а для 14-17 лет - 500 м.

В парке разместят интерактивные площадки, среди которых тир и тренажеры по военной технике. Гости и участники мероприятия смогут познакомиться с выставкой военной техники и вооружения. Предусмотрена яркая культурно-развлекательная программа. Будут работать фудкорты. Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей и ароматным горячим чаем.

В Центральном детском парке им. М.Горького торжественно встретят вернувшихся из "Звездного похода" ребят, наградят победителей конкурса "Формула сада". В Минском государственном дворце детей и молодежи пройдет масштабный праздник для всех маленьких горожан.

Праздничную программу с различными активностями проведут для гостей и в Минском зоопарке. Здесь организуют игровые площадки и зоны творческой активности. Участников мероприятия ждет твистер, боулинг на поляне, хоккейный поединок с зайчиком для самых маленьких, мастер-классы по лепке и рисованию, тематические фотозоны. В программе также тематический квест "Кто умнее?" и показательные кормления животных, среди которых ламы, дикобразы, медведи и мартышки.

В каждом административном районе столицы пройдут свои гулянья с праздниками дворов, квест-играми, детскими соревнованиями и фестивалями, туристическим спринтом, фотовыставками, экспозициями художественных ремесел. Так, в Заводском районе организуют спортивные состязания по беговелам, праздничный концерт с участием местных коллективов и известных белорусских исполнителей. Параллельно по ул. Ташкентской,19 развернется праздничная ярмарка, на которой объекты торговли представят широкий ассортимент потребительских товаров и продукции собственного производства. Для гостей праздника любого возраста организуют разнообразные интерактивные площадки и мастер-классы. Будут работать аттракционы, зона аквагрима, фотозоны, детский городок. Гости смогут сразиться в командной игре лазертаг.

В Советском районе пройдут мастер-классы по различным видам спорта, состоится автограф-сессия с призером чемпионатов мира по бодибилдингу Алексеем Шабуней. Здесь также можно будет провести диагностику здоровья, продегустировать и купить продукты здорового питания. Организуют и акции, среди которых "Меняю сигареты на приз", розыгрыши призов и подарков. Для участников праздника подготовлено более 100 подарков, в том числе абонементы в фитнес-центры и спортивные залы. Мероприятия будут сопровождаться выездной торговлей и концертом, в котором выступят Жанет, Влад Сазонов, вокальная группа "Статус", шоу-балет "Баттерфляй", кавер-группа Beverly Hills.

Завершит основной день празднований красочное пиротехническое представление в сквере Старостинская Слобода возле гостиницы "Беларусь" в 22.00. -0-