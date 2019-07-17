17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира по версии сервиса Numbeo, сообщает БЕЛТА.

Всего в рейтинг Crime Index 2019 попали 328 городов. Самый низкий индекс преступности и самый высокий индекс безопасности в Абу-Даби (ОАЭ), этот город на 328-й строчке. Далее в списке идут столица Катара Доха и канадский Квебек.

Из белорусских городов в рейтинг вошел только Минск, он расположился на 292-й позиции и попал в группу городов с низким индексом преступности. Таким образом, белорусская столица вошла в топ-40 самых безопасных городов.

Наибольший индекс преступности, по версии Numbeo, в городах Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР), Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея).-0-