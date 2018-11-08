Минск принимает благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная творческая программа состоится сегодня на базе Минского городского дворца культуры в рамках республиканского благотворительного марафона "Все краски жизни для тебя", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете ОО "БРСМ".

В этот раз волонтеры БРСМ "Доброе сердце" помогут семье четырехлетней Киры Кутьи. У девочки ахондроплазия (врожденный изолированный дефицит гормона роста, стеноз большого затылочного отверстия с компрессией спинного мозга) и функциональная кардиопатия. Кире необходимы постоянные занятия, реабилитационные и терапевтические процедуры.

Подарить шанс на здоровое будущее и придать жизненных сил маленькой Кире и ее родителям в этот вечер помогут звезды белорусской эстрады Александр Солодуха, Дядя Ваня, Герман Титов, Алексей Гросс, Артем Михаленко, Егор Канн, Alen Hit, группы "PROвокация" и Las Vеgas, шоу казачьей песни и танца "Маме нравится", шоу-театр Татьяны Пановой "Хвілінка" и его солистка Екатерина Шумская, брейк-данс команда школы СONQUISTADOR и другие исполнители. Все собранные средства будут направлены на реабилитацию девочки.

Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя" - визитная карточка волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце". Главная цель проекта - популяризация идей благотворительности и милосердия в обществе, оказание психологической поддержки воспитанникам социальных учреждений, молодым людям с особенностями психофизического развития, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся в дорогостоящих операциях.

В этом году марафон стартовал в мае в столичном регионе. Его благотворительные программы уже прошли в Гомельской, Гродненской, Могилевской областях. А во Всемирный день доброты 13 ноября "Все краски жизни для тебя" сделают остановку в Пружанах Брестской области в поддержку тяжелобольного Тимофея Дырмана.

Организатором выступает Минская городская организация ОО "БРСМ" при поддержке управления культуры Мингорисполкома.-0-