Минск присоединится к акции "На работу на велосипеде зимой"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная акция "На работу на велосипеде зимой" (#winterbiketowork) пройдет во всем мире 14 февраля. Минское велосипедное общество, Федерация приключенческих гонок, кофейни и пекарни столицы организуют праздник для велолюбителей, сообщили БЕЛТА организаторы.

Все, кто в День влюбленных отправится на работу на велосипеде, могут получить от организаторов акции бесплатный чай или кофе и круассан, а также побороться за приз в викторине.

Офис Минского велосипедного общества будет встречать велосипедистов с чаем, кофе и фруктами с 7.00 до 10.00. С утра и до позднего вечера велосипедистов будут приветствовать с угощениями кофейня по ул.Германовской, 19, магазин-кофейня по пр.Машерова, 12, веганское кафе по ул.Октябрьской, 19 и ул.Богдановича, 128а, а также веломагазин по ул.Жиновича, 20. В некоторых местах напитки и сладости приготовят для первых 40-50 велолюбителей.

Специальный приз достанется тому, кто первым посетит все точки и соберет стикеры партнеров и организаторов акции. Подробнее об условиях можно узнать у организаторов.

В 2019 году Минск занял 12-е место в мире по количеству участников зимней акции "На работу на велосипеде зимой" и первое место среди городов постсоветских стран. Официально в акции приняли участие 173 человека.-0-