Минск украсят 30 новогодних елей, одна из самых необычных будет у ратуши

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монтаж елей начался в Минске: в микрорайоне Брилевичи уже появился главный символ Нового года, в парке Горького продолжают устанавливать праздничное дерево, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора "Минскреклама" Татьяна Калитина.

Минск планируют украсить 30 новогодними елями. "Традиционно монтаж начинается в конце октября, активно ведется в начале ноября, чтобы уже к декабрю завершить установку новогодних деревьев, поскольку процесс этот длительный и трудоемкий. Обычно 14-15 декабря уже включаем праздничную иллюминацию на елях, в этом году ориентируемся на такие же сроки", - пояснила Татьяна Калитина.

Конкретное место монтажа новогодней ели определяет ее дизайн. Трудиться над эскизами праздничного оформления города сотрудники предприятия начинают с лета. Концепция реализуется совместно с управлением культуры, Главным управлением потребительского рынка, "Минскзеленстроем", "Мингорсветом" под руководством комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Главные символы Нового года и Рождества появятся на некоторых площадях города, у основных достопримечательностей столицы и в жилых микрорайонах. В скором времени ели начнут устанавливать у Ледового дворца, Дворца детей и молодежи, кинотеатра "Салют". Сотрудники предприятия "Мингорсвет" разрабатывают дизайн главной елки страны на Октябрьской площади, но пока конкретные сроки установки еще не определены.

В этом году светящаяся ель в форме ленты снова появится у Дворца спорта. В прошлом году она вызвала ажиотаж в социальных сетях, стала сюрпризом для горожан и порадовала не только жителей столицы. Минская новогодняя красавица попала в топ-16 лучших елей Европы по версии телеканала Euronews.

"Есть задумки по еще одной необычной современной ели, которая в этом году появится у городской ратуши. Над дизайном уже работаем. Особенности пока не раскрываем, пускай это будет новогодним сюрпризом для минчан", - отметила первый заместитель гендиректора.-0-