Минск украсят более 2 млн цветов

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн летних цветов украсят клумбы столицы в этом сезоне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"К их посадке планировали приступить сразу после Пасхи, однако погода пока не позволяет: низкие температуры в ночное время губительны для летников. К работам приступят к концу этой недели", - пояснили в мэрии.

Первыми город украсят виолы, которые более устойчивы к возможным похолоданиям. К 75-летию Великой Победы в каждом районе города появятся тематические цветники. Преобразятся также въезды в город, откосы вдоль основных магистралей, зоны, прилегающие ко второму кольцу. Специалисты уже разработали проекты будущих композиций из цветущих кустарников, многолетних цветов и хвойных.-0-