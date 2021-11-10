Минск украсят к Новому году рождественскими венками, пряничными домиками, фигурами в виде птиц и зверей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К новогодним праздникам Минск украсят рождественскими венками, тематическим панно с одиннадцатиэтажное здание, композициями пряничных домиков, световыми фигурами в виде птиц и зверей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.

"К новогодним и рождественским праздникам, как и в предыдущие годы, разработана концепция уникального оформления Минска. В каждой локации будет своя пространственно-художественная композиция, появится много новых объемных световых конструкций и тематических фотозон. Красивым элементом также станет украшение мачт освещения на центральных проспектах - на них разместят рождественские венки. В некоторых районах столицы уже начали устанавливать новогодние елки, фотозоны и праздничную иллюминацию. Основные работы по украшению Минска планируют завершить к 15 декабря", - рассказала Татьяна Бугоркова.

Украшать столицу будут 33 елки. Главную традиционно установят на Октябрьской площади. Она будет декорирована россыпью разноцветных шаров, фрезерованными снежинками, колокольчиками и эффектной пиксельной сеткой, создающей десятки разнообразных картинок. По-новому оформят территорию. В этот раз на площадке рядом с елкой установят объемные световые конструкции из 28 ажурных фонтанов, каждый из которых высотой 3 м. Благодаря динамичной подсветке будет создаваться иллюзия струящейся воды.

Елку на площади Независимости украсят большим количеством игрушек в бордово-золотых цветах. Ее высота - 18 м. Рядом установят декоративные цифры 2022 высотой 2,5 м. Композиция будет гармонично перекликаться с бордово-зеленым панно с ажурным рисунком зимней изморози, которое разместят на фасаде Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка. Его высота - 40 м, что соответствует одиннадцатиэтажному зданию. Особенности монтажа панно позволяют тематической картинке, изображенной на нем, выглядеть подвижной.

Вокруг стеклянного купола ТЦ "Столица" установят световую композицию в виде короны. Ее украсят еловыми ветками и яркими новогодними шарами. Со стороны гостиницы "Минск" разместится объемная стилизованная конструкция мешка Деда Мороза, отделанная мягким материалом и мехом. Ее высота - 4 м.

Возле Дворца спорта на проспекте Победителей наряду с елкой, украшенной в серебряно-фиолетовых тонах, появится композиция из трехметровых пряничных домиков. Здесь также установят ажурную четырнадцатиметровую свечу, на ее тросах будут закреплены блестящие фрезерованные снежинки. Их праздничный и сказочный вид обеспечит подсветка. Вдоль набережной Свислочи появятся световые фигуры зодиакальных животных.

На площади Государственного флага разместится елка в национальных цветах. Ее украсят красными, зелеными и серебряными игрушками, рядом поставят световые композиции в новогодней тематике.

Вблизи ратуши появится композиция из фрезерованных изящных елок высотой 10, 12 и 14 м, которые будут подсвечены разными цветами. К колоннам объекта прикрепят световые цифры наступающего года 2022. Рядом с Белорусским государственным цирком помимо елки установят два объемных мультяшных тигренка в окружении новогодних игрушек и подарков. А возле Комаровского рынка появится световая объемно-пространственная композиция с нарядными снегирями.-0-