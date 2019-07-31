Минск в четвертый раз официально присоединился к Европейской неделе мобильности

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович подписал хартию о присоединении Минска официально в четвертый раз к Европейской неделе мобильности (ЕНМ). Также утвержден план мероприятий по проведению в столице ЕНМ городской экологической акции "День без автомобиля", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Во время Европейской недели мобильности состоятся информационные мероприятия с участием СМИ. Будет проведен эксперимент по измерению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и замеры уровня шума 21 и 22 сентября. Различные познавательные мероприятия организуют в учреждениях образования. Планируются работы по понижению бортового камня, установке велогаражей и парковок.

Водителям 22 сентября на основании решения Минского городского Совета депутатов будет предоставлено право бесплатного проезда в наземном общественном транспорте и метрополитене при предъявлении ими водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль.

Также в каждом административном районе столицы будут проведены свои мероприятия соответствующей тематики.

ЕНМ по традиции завершится 22 сентября городской экологической акцией "День без автомобиля", во время которой на перекрытом участке по ул. Октябрьской пройдут праздничные мероприятия с игровой зоной для детей, концертно-развлекательной программой, выступлениями творческих коллективов, пластического театра. Можно будет поучаствовать в тест-драйве альтернативных автомобилям видов транспорта, посетить презентации и мастер-классы от экологических общественных объединений. Акция завершится массовым вечерним пробегом светящихся велосипедов по улицам города.

Европейская неделя мобильности - это международная кампания, которая проходит каждый год с 16 по 22 сентября и нацелена на "озеленение" городских транспортных систем, изменение транспортного поведения людей, а также более разумное использование общественных пространств. Организатором этого ежегодного мероприятия выступает ассоциация The European Mobility Week Campaign, в состав которой входят представители власти и бизнеса более чем двух тысяч городов из 45 стран мира.-0-