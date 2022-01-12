Минск в новогодние праздники пользовался популярностью у туристов, особенно российских

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на ограничения из-за антиковидных мер и другие препятствия, туристическая отрасль в Минске продолжает восстанавливаться и демонстрировать рост показателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор информационно-туристского центра "Минск" Алексей Русакевич.

"В сравнении с предыдущим годом наблюдается явное улучшение в сфере туризма, о чем свидетельствуют показатели экспорта туристических услуг, темп роста которого в Минске за январь - ноябрь 2021 года составил 164% к уровню 2020-го. Удельный вес Минска в общем объеме экспорта туристических услуг страны - 60%", - отметил Алексей Русакевич.

На рождественские и новогодние каникулы нарядная белорусская столица традиционно привлекает богатой культурной и развлекательной программой, особенно много гостей из России.

"Средства коллективного размещения представили широкий спектр услуг для различных категорий туристов. В период с 25 декабря по 9 января загрузка гостиниц составила от 48% до 76%. Минск в новогодние праздники посещали туристы как в составе организованных групп, так и индивидуально. Индивидуальные туристы составили порядка 80%", - рассказал Алексей Русакевич.

Столица Беларуси всегда старательно готовится к встрече Нового года - и в это время список мест, привлекательных для посещения гостями, расширяется кратно. "Праздничный Минск предстает перед горожанами и гостями во всей своей красе: улицы украшены огнями, площади становятся местами массовых гуляний, в магазинах представлены новогодние сладости. Как исторические места Минска, так и новые его районы, в эти дни превращаются в сказку, даже малые архитектурные формы кажутся ожившими волшебными персонажами. Манит огнями здание Национальной библиотеки, историческим антуражем привлекают Верхний Город, Троицкое предместье и Минская городская ратуша. Величие и умиротворение исходит от храмов Минска. Любовь к искусству и истории влечет в музеи. Оживленностью, праздничной суетой и колоритом зазывает Комаровский рынок", - перечислил точки притяжения Алексей Русакевич.-0-