Минск в ожидании снега: 14 лыжных трасс, катки и горки планируют обустроить к началу сезона

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К нынешнему зимнему сезону в столице будет организованно 14 лыжных трасс общей протяженностью свыше 20 км. Для любителей зимних видов спорта также запланирована заливка 25 ледовых катков и 31 хоккейной коробки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

"Подготовка объектов для активного зимнего отдыха начнется при благоприятных погодных условиях, когда температура воздуха будет составлять минус 5 градусов в течение пяти суток. Снежные пушки будут задействованы для заготовки снега на "ФК "Минск" по пр.Победителей, 22, в лесопарковой зоне Медвежино и парке 900-летия Минска - при отсутствии естественного снежного покрова", - рассказали специалисты управления.

Объекты для активного зимнего отдыха будут обустроены в каждом районе города. В Заводском планируется к работе 3 ледовых катка, одна хоккейная коробка и одна из основных городских лыжных трасс - в парке 900-летия Минска (2,2 км). В Ленинском районе тоже будут доступны 3 ледовых катка, 4 хоккейные коробки и 4 лыжные трассы в Лошицком усадебно-парковом комплексе (1,6 км, 1 км, 0,5 км, 0,5 км).

К услугам жителей Московского района будут предложены 3 ледовых катка, 5 хоккейных коробок и лыжная трасса длиной 2 км во фруктовом саду вдоль ул.Рафиева. В Партизанском районе зальют 2 ледовых катка, а лыжную трассу в 2,7 км обустроит ГУ "ФОЦ Партизанского района Минска" по ул.Ваупшасова.

Покататься на коньках в Октябрьском районе можно будет на 3 ледовых катках и 1 хоккейной коробке. А для лыжников трассы в 1,5 км, 2 км и 2,5 км организует ГУ "МГЦОР по лыжным видам спорта" по ул.Корженевского.

В Первомайском районе любителям зимнего отдыха предложат 1 ледовый каток и 2 хоккейные коробки, а также две лыжные трассы - через лесной массив микрорайона Зеленый Луг по ул.Тикоцкого (3 км, 1 км) и Севастопольский парк (2 км). В Советском планируется залить сразу 5 катков и 2 хоккейные коробки, проложить лыжные трассы в микрорайоне Зеленый Луг вдоль пляжей Цнянского водохранилища (4 км) и через парк Дружбы народов (2 км).

В самом густонаселенном Фрунзенском районе к услугам жителей будут 9 хоккейных коробок и лыжная трасса в 3 км через лесопарковую зону Медвежино. В Центральном организуют 5 катков и 7 хоккейных коробок. И именно здесь, возле пр.Победителей, пролегает самая крупная лыжная трасса - протяженностью 5 км через микрорайон Веснянка.

"Ледовые катки и хоккейные площадки в учреждениях образования будут доступны для всех желающих с 9.00 до 21.00, а на лыжных трассах, обустроенных фонарями, можно кататься и поздним вечером, и ранним утром - когда включено уличное освещение", - уточнили в управлении.

Шкафчиками для вещей и пунктами проката спортинвентаря оснащены несколько объектов: ФКиС "ФК "Минск" по пр.Победителей, 22, ФОЦ Партизанского района по ул.Ваупшасова, 46, Дворец спорта и Ледовый дворец спорта Минской области по ул.Притыцкого, 27.

При условии снежной зимы городские службы порадуют маленьких минчан и их родителей возможностью безопасного катания на тюбингах, санках и ледянках, организовав специальные горки. "Пока в Минске оборудовано более 35 таких мест, но к началу зимнего сезона их количество увеличится, - добавили специалисты. - Особое внимание уделяется созданию безопасных условий при использовании тюбингов горожанами. Не должно быть естественных преград на протяжении склона, а также пешеходных дорожек и дорог внизу. На всех социальных объектах Минска будут размещены листовки с правилами использования тюбингов и предупреждением о возможных неприятных последствиях катания на стихийных горках".-0-