Минск в первом квартале продемонстрировал стабильный экономический рост - Кухарев

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале Минск продемонстрировал стабильный экономический рост. Об этом сегодня сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи со студентами Белорусского государственного экономического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планомерно обеспечиваем выполнение доведенных столице показателей социально-экономического роста. Так, наполняемость бюджета в первом квартале выросла на 16% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы роста экспорта товаров и услуг тоже хорошие - 139% и почти 106% соответственно", - сказал Владимир Кухарев.

Как отметил глава города, темпы экономического роста в столице планируют сохранить. Сейчас столичные предприятия работают над тем, чтобы выйти на новые зарубежные рынки сбыта, что в перспективе тоже положительно скажется на экономике города.-0-

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