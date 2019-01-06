Минск вошел в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская газета Independent включила Минск в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году, сообщает БЕЛТА.

Издание отмечает, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Также среди поводов для путешествия названы 30-дневный безвизовый режим, атмосфера старого города с его кофейнями и барами, чистота, безопасность и дружелюбие белорусской столицы.

Помимо Минска, в топ-10 от Independent вошли Роттердам (Нидерланды), Ситжес (Испания), Арль (Франция), Сараево (Босния), Рим (Италия), парижский Диснейленд, Белград (Сербия), Венеция (Италия), Бристоль (Великобритания).-0-