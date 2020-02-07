Минск вошел в топ-3 городов СНГ с самыми интересными мероприятиями на 23 февраля

Забег настоящих мужчин. Фото из архива
7 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минск вошел в топ-3 городов СНГ с самыми интересными мероприятиями и салютами в День защитников Отечества (23 февраля) у российских туристов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.
"Три праздничных выходных с 22 по 24 февраля россияне предпочитают использовать для туристических поездок", - отмечают составители списка.
Помимо Минска в первую десятку городов СНГ, самых интересных для праздничных туров и путешествий в День защитников Отечества, в 2020 году вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Волгоград, Мурманск и Смоленск.
Рейтинг составлен по результатам анализа привлекательности и уникальности праздничных мероприятий.-0-