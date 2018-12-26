Минск возглавляет рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних путешествий россиян

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск возглавляет рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних и зимних путешествий российских туристов в декабре 2018 и январе 2019 года. Такие данные предоставили БЕЛТА в аналитическом агентстве "ТурСтат".

В первую десятку городов СНГ у туристов этой зимой также входят Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане, а также Ашхабад в Туркменистане.

Российские туристы тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание. В среднем зимняя поездка длится 3-5 дней.

Туры на горнолыжные курорты Беларуси Логойск и Силичи, курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, курорт Чимбулак в Алматы в Казахстане пользуются наибольшей популярностью у туристов стран СНГ.-0-