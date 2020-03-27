Минск возглавляет топ городов СНГ для виртуальных туров

27 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минск возглавляет топ лучших городов СНГ для виртуальных туров и путешествий, экскурсий по музеям и достопримечательностям через интернет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Помимо Минска в первой тройке Алматы и Ташкент.

"В десятку лучших городов СНГ для туров и экскурсий через интернет входят Минск и Витебск в Беларуси, Алматы и Нур-Султан в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Баку в Азербайджане, Ереван в Армении, Кишинев в Молдове и Душанбе в Таджикистане", - отмечают составители списка.

Рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах.-0-