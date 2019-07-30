Минск за I полугодие выполнил 4 из 6 ключевых показателей эффективности

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первое полугодие 2019 года Минск выполнил четыре из шести ключевых показателей эффективности работы, сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом за полугодие в столице отмечается общий рост экономики. "Из шести основных доведенных показателей эффективности работы городом Минском выполняется четыре. Это экспорт товаров, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции, а также количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места. Вместе с тем городом не обеспечено выполнение двух ключевых показателей: по валовому региональному продукту и производительности труда. Их выполнение идет напряженно. Но следует отметить, что они находятся в положительной зоне. Так, ВРП за первое полугодие составил Br17,2 млрд, при этом темп - 107%. Показатель по производительности труда - 100,5%", - привел цифры Владимир Наумович.

Структура ВРП столицы отличается от региональной - смещена в сторону промышленности, что накладывает отпечаток на работу города. Основное влияние оказывают такие сферы, как промышленное производство, торговля и строительство - их совокупная доля в объеме ВРП достигает около 40%.

Индекс промпроизводства за январь-июнь составил 96,1%. При этом еще в начале года была проведена службами Мингорисполкома защита бизнес-планов крупнейших промпредприятий, позиции были согласованы с министерствами и ведомствами. Но не все позиции планов сегодня выполняются, что влияет на показатель ВРП столицы. "Снижены темпы промышленных предприятий по таким крупнейшим товарным позициям, как тракторы, грузовики, самосвалы, полуприцепы и погрузчики. А это основные товарные позиции предприятий, удельный вес которых в экономике города по секции промышленности составляет около 75%", - подчеркнул Владимир Наумович.

Отрицательное влияние на экономику города оказывает сокращение оптового товарооборота. И даже положительная динамика по увеличению розничного товарооборота (прирост на уровне 4,9 процентного пункта за полугодие) не может нивелировать падение опта. Как уточнил глава комитета экономики, ситуация обусловлена прежде всего снижением показателей предприятий по поставкам нефтепродуктов, калийных удобрений и природного газа.

Минусует и строительство: темп роста за первое полугодие составляет 97,8%, а в строительно-монтажных работах - 99% при задании 103,3% на январь-июнь. "Для развития городу не хватает около Br400 млн по инвестпрограмме. К сожалению, сокращаются объемы строительства жилья. И даже с учетом возведения четырех станций метрополитена темп роста объемов строительно-монтажных работ прогнозируется по итогам года на уровне 100,8%", - сказал Владимир Наумович.

Вместе с тем экспорт товаров коммунальных предприятий без ведомственной подчиненности за первое полугодие увеличился на 4,4%, экспорт услуг возрос на 14,1%. Данные о привлечении в экономику города прямых иностранных инвестиций пока есть только за первый квартал - Br578,7 млн. Причем прямые иностранные инвестиции, привлекаемые городом, составляют около 60% от общего их объема по стране. Инвестиции в основной капитал возросли на 4,8% - в основном за счет модернизации и техперевооружения предприятий.

Положительная динамика и финансовых показателей предприятий: выручка от реализации продукции, чистая прибыль. Количество убыточных организаций сократилось до 300 (минус 109).-0-