Минская елка включена в список лучших в Европе

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная новогодняя елка, установленная возле минского Дворца спорта, вошла в список лучших в Европе по версии Euronews. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Обозреватели телеканала внесли в список лучших оригинальную минскую елку, представляющую собой пирамиду из колец разного диаметра, украшенную серебристым "дождиком" и гирляндами.

Помимо елки, установленной возле Дворца спорта, в список лучших вошли новогодние красавицы из Лондона, Афин, Берлина, Парижа, Осло и других европейских городов.-0-