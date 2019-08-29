Минская фирма по торговле оборудованием недоплатила в бюджет свыше Br185 тыс. налогов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоги в размере более Br185 тыс. недоплатило в бюджет столичное общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на торговле промышленным оборудованием по обработке и резке металлов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Данный факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску. Они установили, что в 2017-2019 годах в бухгалтерский учет ООО помещались фиктивные первичные документы, оформленные от имени лжепредпринимательских структур и искажающие реальный размер понесенных затрат. Это повлекло занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату налогов в общей сумме более Br185 тыс., что является особо крупным размером.

В отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Предпринимаются меры для возмещения причиненного государству ущерба.-0-