Минская ГАИ вечером и ночью 8-11 августа усилит контроль за соблюдением ПДД

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с 8 по 11 августа в вечернее и ночное время будет проводить усиленные отработки на отдельных участках дорог Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Особое внимание ГАИ уделит предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей, бесправников, а также тех, кто нарушает скоростной режим, садится за руль транспортных средств, которые не прошли техосмотр.

"В мероприятиях будет задействована специальная техника, позволяющая производить контроль за транспортными средствами, передвигающимися в потоке в режиме реального времени", - отметили в ГАИ.-0-