Минская гимназия №41 после каникул откроется по новому адресу

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная гимназия №41 имени В.Серебряного переезжает в новое здание по ул. Чюрлениса, 18. Торжественное открытие и начало занятий по новому адресу состоится 10 января, сообщили БЕЛТА в отделе образования администрации Московского района.

Гимназия №41 является одной из старейших в городе, с классами допрофильной и профильной подготовки. Также здесь изучают специальные учебные предметы художественно-архитектурной направленности. Ранее она располагалась в небольшом здании 1950-х годов по пер. Добромысленскому, 4. Даже в стесненных условиях подготовка учеников велась на высоком уровне, о чем говорят успехи детей, в том числе на международных олимпиадах по математике, химии, информатике. С 2015 по 2017 и в 2020 году учреждение занимало первое место в рейтинге столичных гимназий.

Новое здание рассчитано на 1240 учащихся, значительно больше, чем было. В том числе теперь в нем откроются младшие классы. Комплектование (преимущественно из числа проживающих в микрорайоне детей) запланировано летом, к новому учебному году. А пока просторные кабинеты, универсальный, гимнастический, тренажерный залы, площадки для игровых видов спорта, тир, бассейн с двумя чашами, хореографическая студия, столовая, актовый зал, зоны рекреации - все это будет в распоряжении нынешних учеников сразу после каникул. Да и сейчас они вместе с учителями, родителями уже хозяйничают в новых стенах: перед праздниками помогли навести лоск и подготовиться к открытию.

Увеличится и штат педагогов, включая предметников. Так у учащихся расширится выбор профиля обучения.

Конечно, проектировщики и строители позаботились не только о комфорте, но и о безопасности пребывания в учреждении учеников и работников. Здание и помещения в нем доступны для людей с ограниченными физическими возможностями. Установлены камеры видеонаблюдения.-0-