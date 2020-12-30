Минская городская организация БРСМ определила 51 кандидатуру для участия в VI ВНС

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация ОО "БРСМ" на пленарном заседании определила 51 кандидатуру для участия в VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"На Всебелорусском народном собрании делегатам предстоит рассмотреть серьезные и общественно значимые вопросы. Для такой важной миссии кандидатов от городской организации выбирали достойных. Это 51 человек - компетентные и инициативные молодые люди, которые предварительно получили возможность поучаствовать в создании такого будущего, какое они желают видеть в стране", - рассказал первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Роман Бондарук.

Роман Бондарчук

Одним из кандидатов стала координатор проектов МГО ОО "БРСМ" Илона Илларионова, которая уверена, что Всебелорусское народное собрание станет эффективной площадкой для общественного диалога. "Раньше мы организовывали диалоговые площадки, где обсуждали разные вопросы, в том числе совершенствование молодежной политики в стране. Все качественные предложения, которые услышали, сможем высказать на собрании и вынесем идеи молодежи на более серьезный уровень. Предложений много - от рекомендаций по улучшению учебного процесса в высших учебных учреждениях до создания крупного молодежного органа, - сказала Илона Илларионова. - Я убеждена, что мы имеем право участвовать в процессах, которые происходят в стране, ведь именно современное поколение будет строить будущее".

Окончательное количество делегатов от общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" определят на пленуме Центрального комитета ОО "БРСМ".

Всего участниками и приглашенными на VI Всебелорусское народное собрание станет 2,7 тыс. человек. Перечень приглашенных формирует Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания из числа руководителей государственных органов и организаций, представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в республике.-0-

Фото Андрея Покумейко