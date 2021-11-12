Минская городская организация БСЖ собрала гуманитарную помощь для беженцев

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация ОО "Белорусский союз женщин" собрала гуманитарную помощь для беженцев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Мы провели акцию по сбору гуманитарной помощи для людей, которые уже не один день вынуждены находиться под отрытом небом на границе с Польшей. Девять районных организаций, да и в целом женщины столицы, с присущей им ответственностью собрали детские вещи, памперсы, продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости и многое другое, что может пригодиться беженцам", - рассказала председатель организации Жанна Романович.

Она отметила, что первый транш гуманитарной помощи передают Минской городской организации Белорусского Красного Креста для доставки на границу.-0-