Минская и Оренбургская области подписали соглашение о сотрудничестве

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве и развитии связей между Минским облисполкомом и правительством Оренбургской области подписано сегодня во время работы VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Подписи под документом поставили председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко и временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

Срок действия документа - пять лет. Соглашение предполагает, что стороны будут стремиться к торгово-экономическому партнерству, способствовать расширению и укреплению сотрудничества в научно-технической, социально-гуманитарной сферах, осуществлению международных и внешнеэкономических связей.

"Уверен, что наше сотрудничество активизирует обмен опытом между нашими областями и поможет в реализации успешных проектов", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Кроме того, 17 июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Минским областным Советом депутатов и Законодательным собранием Свердловской области. Соглашением предусмотрено укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности. Такое взаимодействие предполагает обмен текстами нормативных правовых актов, их проектов, аналитическими, методическими и другими материалами, а также развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями, проведение совместных конференций, семинаров, встреч.

Всего Минская область заключила 40 соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации и более 100 - между районами и Жодино с административно-территориальными единицами Российской Федерации. Это позволяет осуществлять взаимодействие на долгосрочной договорной основе.-0-