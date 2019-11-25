Минская и Согдийская области готовы создавать совместные производства

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область и Согдийская область Таджикистана выразили готовность углублять сотрудничество через создание совместных производств. Об этом шла речь на встрече первого заместителя председателя Миноблисполкома Игоря Макара с председателем Исполнительного органа государственной власти Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перспектива нашего общего развития - в создании совместных предприятий, - подчеркнул Игорь Макар. - У нас есть современные научные институты, развита мясо-молочная отрасль, легпром, машиностроение. Готовы делиться этим опытом. Предоставить нетелей для производства и выращивания скота, сельскохозяйственную, коммунальную технику. В то же время нам интересно поставлять из Таджикистана сухофрукты, орехи - то, чем наша земля не так богата". Игорь Макар уверен, что пригодится партнерам опыт и техническая поддержка Минской области в сфере мелиорации - чтобы освоить пока не используемые земли при помощи современных систем орошения.

Раджаббой Ахмадзода отметил, что их регион славится производством хлопка, шелка, выращивает более 10 видов различных фруктов, овощи, ягоды. Ежегодный урожай достигает почти 1 млн т. "У вас же мы хотели бы купить семена картофеля. Перенять опыт в мясо-молочном животноводстве - создать совместное предприятие. У вас есть одно, у нас - другое, нужно обмениваться, чтобы всем было выгодно", - заключил Раджаббой Ахмадзода. По его словам, те же фрукты и овощи из Согдийской области можно напрямую поставлять в столичный регион Беларуси для консервации либо создать совместное производство в Таджикистане - для этого в стране есть инфраструктура, дешевая электроэнергия, специалисты, а качественный сахар для производства предоставят производители Минской области. Интересно белорусское производство льняных тканей - в этой области тоже можно рассмотреть варианты совместных проектов. "Мы заинтересованы в совместном с нашими белорусскими друзьями предприятии по производству хлопка и выпуску трикотажа. Хотим в будущем также создать совместное предприятие по пошиву верхней одежды изо льна", - пояснил глава Согдийской области.

Совместные производства выгодны в том числе за счет географического положения партнеров. Такая продукция может быть востребована на широком рынке Евразии: в России, Турции, Афганистане, Китае.

Стороны отметили, что столь представительная делегация из региона Таджикистана впервые посещает Минскую область, и выразили надежду на развитие точечных контактов по отраслям. Это в том числе обоюдные контакты в сфере туризма, спорта, охотоводства, лесного хозяйства, обмена детскими делегациями. Большие перспективы есть и в области медицины, фармацевтики. Ежегодно Согдийская область импортирует лекарственные препараты на сумму более $75 млн, при этом доля белорусских совсем небольшая. Потенциал есть не только в увеличении объемов поставок, но и в создании совместного производства на основе лекарственных трав, которых в Таджикинстане в избытке.

Сегодня делегация из Таджикистана посетит несколько предприятий Минской области, в том числе РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", ОАО "Купалинка".

В целом в программе у гостей целый ряд деловых встреч и ознакомление с работой производителей продовольственной и непродовольственной продукции. "Делегация будет работать не только в нашей области: они также посетят Могилевский регион, город Барановичи, минские предприятия, - добавил Игорь Макар. - Надеюсь, что после подведения итогов встреч мы подпишем дорожную карту по всем направлениям сотрудничества". Завершится пребывание делегации участием в бизнес-форуме в Минском отделении БелТПП 28 ноября. Здесь планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и Торгово-промышленной палатой Согдийской области Таджикистана.-0-