8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция 9 мая будет нести службу в усиленном режиме, пропускать людей на парад будут через 21 КПП и 146 пунктов пропуска. Отдельно предусмотрены пункты пропуска на каждом КПП для ветеранов и инвалидов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Наиболее массовыми мероприятиями 9 Мая станут военный парад и гражданский эпизод "Беларусь помнит" в районе стелы "Минск - город-герой" в 11.00, а также праздничный концерт на пл.Победы в 21.30. Закончатся мероприятия в 23:15 фейерверком в восьми местах города.

"Столичная милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Места проведения праздничных мероприятий в центральной части города для безопасности будут огорожены турникетами. Пройти можно будет через контрольно-пропускные пункты, оборудованные как стационарными, так и ручными металлодетекторами", - проинформировали в ГУВД.

В пунктах пропуска будет вестись видеозапись, система видеонаблюдения будет функционировать и в местах праздничных мероприятий. "Пропускать граждан к месту проведения парада будут через 21 контрольно-пропускной пункт и 146 пунктов пропуска. Отдельно предусмотрены пункты пропуска на каждом КПП для ветеранов ВОВ и инвалидов", - рассказали в милиции.

Пропуск граждан на концерт также будет вестись через контрольно-пропускные пункты. Выход граждан на ст.м. "Площадь Победы" будет организован только в сторону пр.Машерова.

В центральной части города изменены графики и схемы движения общественного транспорта в связи с проведением парада. Во время концерта временно ограничат движение по пр.Независимости и улицам, прилегающим к пл.Победы.

"Особое внимание уделим обеспечению безопасности во время фейерверков в парках Победы, Я.Купалы, Павлова, на площадке возле "Чижовка-арены". В радиусе 150 м, а где-то и более от точек расположения пусковых установок, доступ граждан и движение автотранспорта ограничат. При необходимости движение будет ограничиваться и на других участках уличной дорожной сети", - отметили в ГУВД.

Изменения и ограничения коснутся и парковки личных авто в центре города. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при выборе маршрута и ориентироваться на объездные участки. Зрителям рекомендуется воспользоваться метро и наземным общественным транспортом.

Милиция напоминает о необходимости проявлять разумную бдительность: о подозрительных лицах, об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра, следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел. "Просим минчан и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности и общественного порядка, и соблюдать правила безопасного поведения", - заключили в ГУВД.-0-