Минская милиция напоминает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За участие в несанкционированных акциях грозит ответственность, напоминают в ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"В преддверии выходных дней в различных интернет-источниках и Telegram-каналах размещаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Авторы анонимных сообщений призывают граждан собираться на улицах города, выстраиваться в цепочки, а также блокировать движение транспорта. Напоминаем, что по всем несанкционированным сборам в милиции регистрируются материалы проверки, продолжается работа по установлению граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций", - рассказали в ГУВД.

Правоохранители обратили внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий. "Столичная милиция призывает соотечественников не поддаваться на провокации и сохранять благоразумие. В случае, если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщайте об этом в милицию", - добавили в ведомстве.-0-