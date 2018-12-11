Минская налоговая усилила контроль за таксистами

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по контролю за соблюдением законодательства в сфере перевозки пассажиров автомобилями такси стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в ИМНС по городу.

В налоговой инспекции отметили, что в последнее время нарушения в этой сфере приобретают массовый характер. Так, участились случаи перевозки пассажиров не автомобилем-такси, а через услугу аренды автомобиля с водителем. В последнем случае у перевозчиков отсутствуют кассовые аппараты, совмещенные с таксометром. Вместо них используются устройства, которые не соответствуют их сфере применения.

"Такие действия влекут административную ответственность по ч. 1 ст. 12.20 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы", - пояснили специалисты, обратив внимание пассажиров, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" исполнитель должен своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах).

Если имеет место аренда автомобиля с водителем, правила автомобильных перевозок предусматривают заключение до поездки договора фрахтования с составлением заказ-наряда. При отсутствии этих документов у пассажиров нет гарантий на защиту гражданских прав.

"Всем тем, кто остался недоволен оказанной услугой по перевозке, инспекция предлагает заполнить анкету, находящуюся по адресу http://vk.cc/8NgeyG", - отметили в инспекции.-0-