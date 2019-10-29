Минская область и Чехия планируют нарастить поставки товаров и создать СП

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область и Чехия заинтересованы в тесном сотрудничестве, обмене опытом, а также наращивании показателей экспорта и импорта товаров и услуг, в том числе за счет создания совместных предприятий. Такие намерения озвучил заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук во время визита в Миноблисполком чешской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Чехии Мартином Тлапой, передает корреспондент БЕЛТА.

Чешская делегация решила посетить Минскую область благодаря сотрудничеству торгово-промышленных палат Беларуси и Чехии. "Мы надеемся на новые договоренности и контракты. В этом году экспорт товаров из Минской области составил почти $18 млн. Пока у нас отрицательное сальдо с Чехией, импорт в Минскую область упал на 13%. Рост экспорта опередил почти в два раза рост импорта. Будем стремиться, чтобы находить новые точки соприкосновения в части и совместных предприятий, и поставок продукции в Чехию", - сказал Николай Рогащук.

В настоящее время Минская область поставляет в Чехию удобрения "Беларуськалия", продукцию из алюминия предприятия СЭЗ "Минск" "АлюминТехно", а из Чехии импортируется картон, бумага, системы кондиционирования.

Мартин Тлапа видит в сотрудничестве с Минской областью перспективы развития. "Сотрудничаем мы на уровне регионов при модернизации экономики Минской области, а также проводим тренинги и подготовку специалистов из края Высочина. Заинтересованы в новых проектах, которые готовы реализовывать. На более глобальном уровне хочется отметить, что Чехия является для Беларуси своеобразными входными воротами к Европейскому союзу", - отметил глава чешской делегации.

Налаживает контакты Минская область и Чехия не только в сфере деловых и экономических взаимоотношений, но и в спорте, а также гуманитарном сотрудничестве. Так, белорусские специалисты участвовали в этом году в бизнес-форуме в Чехии и машиностроительной выставке. Хорошие отношения складываются у Минской области с побратимом - чешским краем Высочина - и в сфере подготовки специалистов служб спасения: идет постоянный обмен делегациями служб МЧС обеих стран. Кроме того, в августе проводились совместные мероприятия детских и юношеских хоккейных команд на площадках в Чехии и центрального региона Беларуси. "Продуктивное сотрудничество развивается, поскольку Беларусь открыта и готова вести диалог со всеми странами", - подчеркнул зампредседателя Миноблисполкома.

Чешская делегация два дня проведет в Минской области, затем с рабочим визитом отправится в Витебскую.-0-