Минская область и чешский край Высочина подписали дорожную карту развития сотрудничества

16 мая, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную карту развития сотрудничества между Минской областью и чешским краем Высочина на 2019-2020 годы подписали сегодня в Солигорске председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко и гетман края Высочина Иржи Бегоунек, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко отметил теплые отношения, которые сложились между краем Высочина и Минской областью. В 2014 году был подписан меморандум о сотрудничестве. После визита делегации области в край Высочина осенью 2018 года был проведен бизнес-форум, который способствовал укреплению торгово-экономического сотрудничества между регионами. В 2018 году товарооборот между Минской областью и Чехией составил $87 млн, что больше на 66% по сравнению с 2017 годом (было $52 млн). "Данные цифры говорят о положительной динамике нашего сотрудничества. Мы заинтересованы в наращивании экспорта белорусских товаров на чешский рынок, видим резерв и широкие возможности. В свою очередь Минская область готова предложить Чехии инвестиционное сотрудничество в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, деревообработки", - сказал Анатолий Исаченко.

Это не первый визит чешской делегации во главе с гетманом в Минскую область. Например, с Солигорском гости познакомились в феврале прошлого года, когда посещали "Беларуськалий". Да и сегодня город неслучайно выбрали как площадку для встречи: запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Солигорском и городом Пельгржимов.

Как отметил губернатор столичного региона, укрепляются связи в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Во время визита делегации Минской области в Чехию наши специалисты смогли ознакомиться с работой аварийно-спасательных служб и системой реагирования, а также изучили особенности работы антикризисного центра Высочины. А подразделения Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям поделились своим опытом. В дальнейшем предлагаем продолжить практику активного взаимодействия по наработанным направлениям и установить тесное сотрудничество в области туризма, организовав, к примеру, взаимные ознакомительные туры для туристических агентств регионов", - добавил он.

В свою очередь Иржи Бегоунек подчеркнул: делегация приехала в Минскую область с целью предпринять определенные шаги для развития сотрудничества. "Мы посетили школу №6 Солигорска, нас вдохновил кабинет по чрезвычайным ситуациям. В составе делегации есть начальник всех добровольных пожарных Чехии, и он сказал, что впечатлен методикой обучения спасению на льду, которую показали в школе. Возможно, мы и у себя что-то подобное сделаем. В целом я верю, что взаимоотношения края Высочина и Минской области продолжат активно развиваться. Мы хотели бы, чтобы все регионы Чехии и Беларуси сотрудничали между собой", - сказал Иржи Бегоунек.

Делегация края Высочина находится в Минской области 15-17 мая. Во время визита она посетит солигорскую поликлинику №2, РУП "Слуцкие пояса", детский сад "Планета детства" и другие объекты.-0-