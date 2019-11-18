Минская область и Италия будут обмениваться опытом в помощи уязвимым категориям граждан

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная организация Белорусского общества Красного Креста и Итальянский Красный Крест планируют подписать соглашение о сотрудничестве и обмениваться опытом в помощи социально уязвимым категориям граждан. Об этом журналистам сообщила председатель областной организации Людмила Мусенкова сегодня во время визита итальянской делегации в Миноблисполком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время визита в Италию нам очень понравилась работа местных отрядов по реагированию на чрезвычайные ситуации, отрядов по оказанию первой доврачебной помощи и психоэмоциональной поддержки. Также нас заинтересовал опыт Италии в организации лагерей семейного отдыха с проблемными детьми. Хотелось бы изучить их работу и применить это у нас в регионе. Сейчас готовим соглашение о совместной работе по этим направлениям, думаю, подпишем 22 ноября", - сказала Людмила Мусенкова.

Ожидается, что соглашение позволит укрепить связи не только между руководством организаций, но также между регионами Беларуси и Италии. При этом, подчеркнула она, и Италия может чему-то научиться у Беларуси. Например, поближе познакомиться с работой сестер милосердия и деятельностью различных отрядов.

Как отметил председатель отделения Итальянского Красного Креста в регионе Марке Фабио Чеккони, итальянская сторона настроена на тесное взаимодействие. "Красный Крест Италии имеет очень глубокую историю. Мы давно сотрудничаем с разными странами, учимся друг у друга и обмениваемся опытом. Конечно, мы хотим наладить плотные связи и с Минской областью. Готовы поделиться опытом привлечения волонтеров в Красный Крест, хотим рассказать, как у нас организована работа с теми, кто нуждается в помощи. Также хотим передать знания о том, как в будущем развить волонтерство, чтобы каждый понимал необходимость нашей работы", - пояснил он.

Визит итальянской делегации в Минскую область продлится до 22 ноября. Его цель - изучение опыта работы с социально уязвимыми категориями населения (инвалидами, пожилыми, вынужденными переселенцами), обмен опытом в организации медико-социальной помощи и ухода на дому за социально уязвимыми категориями населения, изучение работы с белорусами, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Зарубежные гости познакомятся с работой отрядов быстрого реагирования Минской областной организации БОКК "Ислочь" и "Березина". Также они посетят Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова, детский реабилитационный центр "Надежда", Вилейский центр коррекции, реабилитации и развития, оздоровительный центр "Зубренок".

Визит итальянцев в Беларусь состоялся благодаря проекту MOST, который финансируется Европейским союзом. Цель программы - помочь наладить контакты между гражданами Беларуси и странами ЕС.-0-