Минская область и китайский Чжучжоу будут сотрудничать в сфере образования

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление по образованию Миноблисполкома и комитет по образованию китайского города Чжучжоу подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, передает корреспондент БЕЛТА.
Соглашение предусматривает организацию и реализацию совместных проектов, мероприятий, курсов, конференций, семинаров, симпозиумов и лекций. Стороны договорились устанавливать и развивать связи между учреждениями образования, содействовать обмену делегациями для расширения контактов и обсуждения дальнейшего развития сотрудничества. Кроме того, будет налажен обмен учебно-методической документацией, информационно-аналитическими материалами о различных аспектах образовательной деятельности. Договоренности будут действовать в течение пяти лет.
Подписание соглашения состоялось во время визита представителей комитета образования Чжучжоу в Минскую область. Визит в том числе предусматривает посещение в Молодечно СШ №14, гимназии №10, колледжа имени М.К. Огинского и детско-юношеской спортивной школы "Олимпик-2011". В Слуцке гости познакомятся с гимназией №1, государственным колледжем, а также предприятием "Слуцкие пояса".-0-
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