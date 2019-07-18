Минская область и Татарстан планируют подписать соглашение о сотрудничестве

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область и Республика Татарстан планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сентябре. Договоренность была достигнута на встрече председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным, которая состоялась на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Анатолий Исаченко отметил, что Форум является уникальной площадкой для диалога, позволяет народам России и Беларуси критично оценить достигнутое и рассмотреть перспективы дальнейшей интеграции. Также глава Минского региона рассказал об экономическом, инвестиционном потенциале области и выразил уверенность, что стороны имеют резервы во многих сферах, которые необходимо задействовать. "Для дальнейшего увеличения товарооборота между нашими странами нужны новые контакты и встречи, которые позволят больше узнать о наших взаимных возможностях", - сказал он.

В свою очередь Фарид Мухаметшин подчеркнул: "Беларусь традиционно входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Республики Татарстан. Товарооборот в последние годы превышает $1 млрд".

Стороны обсудили перспективы взаимодействия регионов двух стран и договорились в сентябре текущего года подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве.

"Сейчас надо думать о более глубокой интеграции в части создания совместных предприятий как в Минской области, так и в Татарстане, чтобы это в меньшей степени зависело от внешней конъюнктуры", - добавил Анатолий Исаченко.

А председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая предложила на следующем Форуме регионов России и Беларуси подписать межпарламентское соглашение. Фарид Мухаметшин поддержал инициативу и выразил готовность к укреплению парламентских связей с белорусскими коллегами.

Кроме того, во время Форума состоялась встреча председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко с главой администрации Калининского района города Санкт-Петербурга Василием Пониделко. Стороны рассказали о потенциале своих регионов, отметили необходимость активизировать сотрудничество в социальной сфере. Анатолий Исаченко пригласил делегацию Санкт-Петербурга принять участие в областном фестивале-ярмарке "Дажынкi", который состоится в Борисове.-0-