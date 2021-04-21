Минская область лидирует по вовлечению в хозоборот неиспользуемой недвижимости

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область лидирует в республике по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемой государственной недвижимости, сообщили БЕЛТА в комитете государственного имущества Миноблисполкома.

"Первые итоги 2021 года показали хороший старт по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов - Минская область вышла на лидирующие позиции в республике", - рассказали в Минскоблимуществе.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, вовлечение увеличилось в 1,5 раза. На 55% возросли продажи неиспользуемых объектов государственной собственности. Наибольший интерес проявлен к тем из них, которые расположены в Минском районе, - продано 4 здания на общую сумму Br103,3 тыс.

В настоящее время в Минской области предлагается приобрести 90 объектов на торгах, включая аукционы с начальной ценой в 1 базовую величину. Сведения о них размещены на официальном сайте комитета государственного имущества Миноблисполкома.-0-