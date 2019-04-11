11 апреля, Червень /Корр. БЕЛТА/. Минская область намерена провести весенние полевые работы на высоком технологичном уровне. Об этом заявил журналистам помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев сегодня во время приема граждан в Червене, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с руководством области мы выезжали на сельхозпредприятия региона, смотрели, как организована работа. Минская область обеспечена семенами, минеральными удобрениями, если их не хватит - внесем органику. Чистим фермы, чтобы не было скопления органических удобрений. Закупили 150 тракторов и 150 плугов. Ни одно сельзозпредприятие не осталось без топлива. Думаю, весенние полевые работы проведем на достаточно высоком технологичном уровне", - сказал Игорь Евсеев.

На прием к помощнику Президента пришел 21 человек. Жителей Червенского района беспокоили преимущественно земельные вопросы. Например, мужчина из Червеня обратился по поводу сноса сараев по ул. Барыкина. Кирпичные постройки принадлежат жителям домов, они согласны благоустраивать сараи и просят их не сносить. Игорь Евсеев обещал изучить вопрос.

Кроме того, приехали представители еще 9 районов. Например, мужчина из Березино обратился по поводу установки памятника воинам-интернационалистам. Часть стоимости (Br75 тыс.) он уже вложил в памятный знак из собственных средств, часть хотел бы получить от района.

С предложением сохранения кедровой рощи приехала жительница Новополоцка. По ее словам, в 28 км от Минска в деревне Зазерка Пуховичского района на площадке в 15 соток находится уникальная для Беларуси роща, где растет 61 кедр. Земля, на которой растут деревья, предназначена под индивидуальную застройку, поэтому их могут вырезать. Помощник Президента сказал, что лично выедет и посмотрит рощу, а представителям района посоветовал облагородить площадку и не трогать деревья.

На приеме поднимались в том числе вопросы строительства мобильной станции, выдачи разрешения на регулярные перевозки пассажиров, права наследования квартиры, покупки жилья. "Люди едут, некоторые по несколько раз, и я никому не отказываю. Даже если вынесено решение Верховного суда, то я еще раз объясняю. Человек хочет высказаться, каждый смотрит на проблему со своей стороны", - отметил Игорь Евсеев.

Что касается результатов прошлого приема граждан в Солигорске, то часть вопросов решена, сказал он. В частности, заявитель пожаловался на некомфортный уровень температуры в квартире. Вопрос решен. Двум фермерам, обратившимся

насчет выделения участка для ведения хозяйства, землю предоставили. Женщине, дом которой подтапливался, дополнительно установили насосную станцию.

Игорь Евсеев также сообщил, что вопросы, которые поступили в рамках акции "Вопрос Президенту", рассмотрены областными органами государственной власти, даны исчерпывающие ответы, некоторые из них в стадии рассмотрения.-0-