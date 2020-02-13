Минская область намерена сотрудничать со Швейцарией в сфере медицины и образования

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область намерена взаимодействовать со Швейцарией в сфере медицины и образования, рассматривается возможность открыть в регионе филиал швейцарского вуза. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Минского облисполкома Александра Турчина с сопредседателем парламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария Маргарет Кинер Неллен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Александр Турчин отметил, что белорусско-швейцарские отношения находятся на очень высоком уровне, и в этом большая заслуга Маргарет Кинер Неллен. По мнению главы Миноблисполкома, у области и Швейцарии есть хорошие перспективы сотрудничества. В частности, в сферах здравоохранения и образования.

"У нас в области сосредоточены основные центры по лечению онкологии. Поэтому нам бы был интересен обмен знаниями и специалистами в этой сфере медицины, - сказал Александр Турчин. - Кроме того, Минская область - единственная в стране, на территории которой нет своего вуза. Возможно, один из швейцарских университетов был бы заинтересован в открытии филиала в Минской области".

Маргарет Кинер Неллен в свою очередь ометила, что отношения Беларуси и Швейцарии значительно улучшились. "Впереди еще много шагов, которые мы могли бы сделать. Я уже частично проработала ваш вопрос по медицинской части. Думаю, что наши начинания завершатся успешно. Тема образования мне также близка. Скорее всего, необходимо думать о создании какого-то профильного учреждения", - добавила она.

В прошлом году внешнеторговый оборот Минской области со Швейцарией составил $141,5 млн, в том числе экспорт - $15,3 млн, импорт - $126,2 млн.-0-

Фото Миноблисполкома