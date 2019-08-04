Минская область намолотила 1 млн т зерна

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области намолотили 1 млн 30 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь председателя Миноблисполкома - начальник отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лариса Коршун.

По данным на 4 августа, в области убрано 58,5% площадей. Средняя урожайность составляет 35 ц/га.

По общему намолоту лидируют Несвижский (112 655 т), Слуцкий (90 487,66 т), Копыльский (83 874 т), Клецкий (70 635 т), Минский (64 644 т) районы. По урожайности - Несвижский (60 ц/га), Дзержинский (49 ц/га), Клецкий (49 ц/га), Минский (45 ц/га), Молодечненский (41 ц/га), Смолевичский (41 ц/га).-0-