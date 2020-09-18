Минская область намолотила 2 млн т зерна

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области намолотили более 2 млн т зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

На утро 18 сентября общий намолот составил 2000,3 тыс. т зерновых культур. Больше всего хлеба в закрома области положили Слуцкий район - 166 тыс. т, Минский - 159 тыс. т, Копыльский - 146 тыс. т.

Самая высокая урожайность в Несвижском (67 ц/га), Дзержинском (57 ц/га), Клецком и Минском районах (55 ц/га).

"Уборочная кампания продолжается. Сельхозпредприятиям предстоит еще убрать 3,5 тыс. га гречки и 145 га бобов. Все работы планируется завершить в первых числах октября", - рассказали в Миноблисполкоме.-0-