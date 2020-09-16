Минская область отметит "Дажынкі" 26 сентября в Червене

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2020" состоится 26 сентября в Червене. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

"Минская область находится на ведущих позициях в стране по большинству сельскохозяйственных показателей. В этом году на полях столичного региона выращен богатый урожай зерновых культур. Хлебный каравай составил 2 млн т зерна. Этого успеха удалось достичь благодаря четкой организации посевной кампании и уборочного конвейера, слаженным действиям всех работников сельской нивы, начиная от механизаторов и заканчивая управленцами, взаимодействию сельчан и горожан", - отметили в пресс-службе.

Фестиваль "Дажынкі" - прекрасная возможность отдать дань уважения труду каждого агрария, их семьям, которые являются надежной опорой и стимулом достигать высоких результатов в нелегком деле. В торжественной обстановке победители областного соревнования по уборке урожая 2020 года получат заслуженные награды из рук руководства области. Лучших комбайнеров и водителей, агрономов и инженеров, операторов зерносушильных установок ожидают в том числе грамоты Администрации Президента Беларуси, Совета Министров, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Государственного комитета по имуществу. Особого внимания будут удостоены трудовые династии работников сельскохозяйственных организаций, молодые комбайнеры, комбайнеры-"ветераны".

Весь день в столице "Дажынак" будет царить атмосфера праздника. К вниманию гостей - город мастеров, выставки изделий декоративно-прикладного творчества, караваев и снопов районов, различные мастер-классы. Также будут работать детская, спортивная и IT-площадки. Свою продукцию продемонстрируют ученическая бизнес-компания "СтандАрт", ОАО "Борисовбытсервис" и ОАО "Слуцкая фабрика пошива одежды". Последние проведут показ моделей одежды.

Традиционно участников областного праздника ожидает насыщенная вокальная и хореографическая программа. На сценической площадке выступят лучшие коллективы региона. Своим творчеством порадуют и хедлайнеры. В этом году победителей уборочной кампании, жителей и гостей Червеня поздравят Руслан Алехно, Александр Солодуха, Алена Ланская и другие известные исполнители.-0-