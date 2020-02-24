Минская область отправила в Чунцин партию медицинских масок

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область и Белорусский центр туристической и культурной продукции отправили гуманитарную помощь в город Чунцин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Настоящие друзья познаются не только в радости, но и в беде. Этот многомиллионный город является побратимом Минской области. От Чунцина поступило официальное обращение об оказании помощи. Конечно, мы не могли оставить без поддержки жителей этого региона", - сказала начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Миноблисполкома Анна Дашкова.

Одноразовые медицинские маски уже доставлены и переданы руководству города.

Напомним, Беларусь отправила в Китай два самолета с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Компании из Минской области также приняли участие в формировании груза. Первый самолет был отправлен 29 января. Тогда передали антибиотики для лечения осложнений вирусной инфекции, дезинфицирующие, защитные и обеззараживающие средства. Второй самолет отправили 5 февраля. На этот раз отправили преимущественно индивидуальные средства защиты, средства для обеззараживания, дезинфекции инструментов и помещений, другие медицинские изделия.

Согласно последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592 человек, выздоровели 24 734 человека. За последние сутки зафиксировали 150 смертей, 1846 человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае выросло на 409 и составило 77 150 человек.-0-

Фото Минского облисполкома